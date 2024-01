¿Qué le Pasó a Poncho de Nigris? La Verdad Detrás de la Foto con el Rostro Golpeado

¿Poncho de Nigris fue golpeado? El empresario e influencer compartió una fotografía en la que luce un moretón en la cara, por lo que muchos de sus seguidores se preguntaron qué le pasó, y a continuación te contamos la verdad detrás de la imagen viral.

A través de sus redes sociales, el tercer lugar de la Casa de los Famosos publicó una fotografía con el mensaje: "Me encontré a Adal Ramones, a mi mamá, a Adrián Marcelo y Alfredo Adame y se me vinieron todos juntos".

Video: Exhiben Discusión entre Adal Ramones y Poncho Denigris

Esto cobró relevancia, ya que el empresario ha tenido polémicas con todos estos personajes, siendo la más reciente la discusión que tuvo con Adal Ramones en el Aeropuerto de Monterrey.

Y fue justo el conductor que comentó a su publicación, sorprendido: "Quiero pensar que es maquillaje para alguna serie o algo así".

A lo que Poncho de Nigris respondió: "No te hagas tu me pegaste y me dejaste tirado y me escupiste jajajajajaja saludos te voy a demandar por esto". Después Ramones contestó con un: "Yo te tiré leve… la neta MUUUUY LEVE".

¿Qué le pasó en verdad a Poncho de Nigris?

La realidad de lo que le pasó al influencer es que quiso sacar el máximo provecho del maquillaje que le hicieron mientras grababa un comercial para bromear con sus seguidores, quienes también le recordaron el problema que tiene con su madre, pues ésta ha avisado que lo demandará ante las autoridades.

Video: Mamá de Poncho de Nigris Amenaza con Demandarlo por Supuesta Difamación a su Persona

