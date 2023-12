Poncho de Nigris y Adal Ramones Discuten en Aeropuerto de Monterrey

A través de redes sociales se difundió un video donde se aprecia a Poncho de Nigris discutiendo con Adal Ramones afuera del Aeropuerto de Monterrey.

En las imágenes se observa cómo Adal Ramones con maleta en mano se encuentra esperando a que pasen por él, cuando llega Poncho de Nigris y se le pone enfrente a modo de reclamo.

La toma del video es desde una camioneta. Poncho de Nigris le dice algo a Adal señalándolo con el dedo.

Adal retrocede unos pasos y voltea la mirada, pero enseguida regresa a revirarle lo que le dice.

Incluso se aprecia cómo Adal le pone la mano en el pecho y de inmediato Poncho se la toma, la aprieta y se la quita de encima.

El exconductor de Otro Rollo se muestra más sereno pese a que el integrante del Team Infierno está con una actitud molesta y retadora.

Segundos después ambos se señalan y se siguen diciendo cosas, cuando el video concluye ahí su grabación.

De acuerdo con sus redes sociales, Poncho de Nigris narró el momento en el que se encontró a Adal en el aeropuerto y lo que pensaba hacer, incluso, por instantes se lamenta sobre su actitud, ya que insiste en que ya no tiene edad para ese tipo de reclamos, y mucho menos con alguien “veterano y chiquito” aunque pensó en “arrancarle la peluca”.

¿No saben a quién me encontré? Después de todo lo que he pasado, pero no me ha visto el ‘guey’. Llegando a Monterrey lo voy a agarrar ahí. Esperé al Adal Ramones y afuera estaba como que alguien venía por él y venía grabando y me acerqué por atrás y le dije, “qué onda wey, dime en la cara todo lo que dijiste aquí estoy. Y empezamos a platicar.

Según De Nigris, Adal le dijo que ya había sido hace mucho tiempo de sus dichos y que “así era esto”

Y me apuntó (señala el pecho) le agarré la manita y se la apreté. Luego se me puso ‘picudillo’ y me estaba dando risa por dentro y pensé, no wey, le voy a arrancar la peluca... Pero no, la neta ya no estamos para esas cosas, para andar haciendo show ahí en el aeropuerto.