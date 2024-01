Paolita Suárez Cuenta que Está Yendo a Terapia tras Agresión

Paola Suárez reveló que está tomando terapia psicológica, tras la agresión física que vivió por parte de su pareja, Jesús “N”. La influencer comentó que fue una experiencia fuerte pero conciliadora en la que dio varios pasos para superar la experiencia que vivió.

Noticia relacioanda: Nicola Porcella no Quiere que Wendy Guevara Sufra Agresión como Paolita Suárez

A través de su cuenta de YouTube, Paolita Suárez habló con sus seguidores sobre su recuperación física y emocional, tras haber sido golpeada por su novio. La integrante de “Las Perdidas” reveló que había tomado terapia antes, por lo que no tuvo problemas para buscar ayuda en esta ocasión. Eso sí: Paola señaló que ahora prefirió busca a una psicóloga mujer, para sentirse más cómoda:

Según contó, la terapia la tuvo en su propia recámara. La terapeuta puso música y creó las condiciones necesarias para que la influencer se descargara emocionalmente:

El día de ayer tuve la terapia psicológica, así bien padre y todo. Me puso música, estuvimos aquí en el cuarto, estuvimos platicando. Me hizo llorar.

Paola Suárez también comentó que lloró mucho durante la sesión:

Platiqué muy bien con ella. Lloré demasiado. Fíjate que la psicóloga me dice que llorar me hace bien, me cura el alma.