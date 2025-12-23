Alicia Villarreal y su Nuevo Novio Envían Mensaje Navideño: “Es Tiempo de Reconciliación”
N+
Este fue el mensaje que Alicia Villarreal y su nuevo novio, Cibad Hernández enviaron por la temporada navideña
COMPARTE:
Alicia Villarreal y su novio, Cibad Hernández, enviaron un mensaje para todas las personas por la temporada navideña; esto dijeron.
A través de un video, la cantante de regional mexicano expresó sus mejores deseos para sus fans y todas las personas que disfrutan de su música; sin embargo, no lo hizo sola.
Noticia relacionada: Alicia Villarreal Reacciona a Comentarios de Distanciamiento de su Hija, Melenie Carmona
Que esta Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones, indicó la cantante
En las imágenes se observa a la intérprete de "Te quedó grande la yegua" y a su pareja, Cibad Hernández, colocando los últimos detalles de su árbol de Navidad.
Es tiempo de reconciliación, es tiempo de armonía, aseguró el novio
Asimismo, en el video mensaje, la pareja aparece con un outfit elegante, junto a un piano, derrochando amor y coqueteándose.
Que llegue la abundancia y la bendición
¿Quién es Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal?
Cibad Hernández es un abogado penalista, conferencista e influencer. Es originario de Sinaloa y su contenido está relacionado con el empoderamiento femenino.
Su relación comenzó luego de la polémica que se generó luego del divorcio de la cantante con Cruz Martínez, a quien denunció por violencia familiar.
Historias recomendadas:
- Así Eran Fede y Juan Alfonso, el Bebé y el Doctor que Murieron en Avionazo en Galveston, Texas
- Captan Pelea Campal en Vagón de Mujeres en el Metro CDMX; Bebé Recibe Golpes y Jaloneos
EPP