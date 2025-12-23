Alicia Villarreal y su Nuevo Novio Envían Mensaje Navideño: “Es Tiempo de Reconciliación”

Alicia Villarreal y su novio, Cibad Hernández, enviaron un mensaje para todas las personas por la temporada navideña; esto dijeron.

A través de un video, la cantante de regional mexicano expresó sus mejores deseos para sus fans y todas las personas que disfrutan de su música; sin embargo, no lo hizo sola.

Que esta Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones, indicó la cantante

En las imágenes se observa a la intérprete de "Te quedó grande la yegua" y a su pareja, Cibad Hernández, colocando los últimos detalles de su árbol de Navidad.

Es tiempo de reconciliación, es tiempo de armonía, aseguró el novio

Asimismo, en el video mensaje, la pareja aparece con un outfit elegante, junto a un piano, derrochando amor y coqueteándose.

Que llegue la abundancia y la bendición

¿Quién es Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es un abogado penalista, conferencista e influencer. Es originario de Sinaloa y su contenido está relacionado con el empoderamiento femenino.

Su relación comenzó luego de la polémica que se generó luego del divorcio de la cantante con Cruz Martínez, a quien denunció por violencia familiar.

