Ana Gabriel es Hospitalizada de Emergencia Tras Concierto en Chile

La popular cantante mexicana Ana Gabriel tuvo que ser hospitalizada de urgencia después de ofrecer un concierto en Chile, debido a una infección respiratoria, lo que la obligó a cancelar su presentación del 15 de mayo en Santiago.

Ante ello la intérprete de 'Simplemente amigos' compartió un video en su cuenta personal de Instagram, donde explicó lo sucedido, ofreció disculpas al pueblo chileno y se comprometió a recuperarse pronto para cumplir con sus compromisos.

La cantante dijo que se mantendrá en reposo por dos o tres días, y estará de regreso en el escenario chileno el 20 de mayo.

Les agradezco esta noche, que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen