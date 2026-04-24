¿Ángela Aguilar y Christian Nodal Siguen Juntos o se Separan? Las Fotos Que Acaban con el Rumor

En los últimos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal estuvieron en el ojo del huracán por supuestos problemas en su relación. Sin embargo, una inesperada aparición en redes sociales parece haberle dado un giro total a la historia, dejando atrás las teorías de una ruptura.

El influencer Kunno, quien publicó un par de fotos junto a la pareja que no tardaron en hacerse virales. En las imágenes, los cantantes se ven relajados, sonrientes y muy cariñosos, echando por tierra cualquier duda sobre su cercanía.

Las capturas, compartidas este 23 de abril, los muestran abrazados bajo la luz del atardecer y más tarde compartiendo un vuelo en avión privado. Lo curioso fue el toque de humor de Kunno, quien se refirió a ellos cariñosamente como "mis papis" en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram Kunno

Las especulaciones

Este "reencuentro" público llega tras una semana llena de especulaciones. Muchos daban por hecho una crisis debido a que Ángela no acompañó a Nodal en sus últimos compromisos y por el revuelo que causó el lanzamiento del video "Un vals".

Incluso el hecho de que su boda religiosa se hubiera pospuesto fue visto por los más escépticos como la prueba definitiva de que las cosas entre ellos iban por mal camino.

No obstante, este nuevo vistazo a su intimidad cuenta una versión muy diferente.

Aunque Aguilar y Nodal han optado por no dar declaraciones oficiales, las fotos de su círculo íntimo hablan por sí solas y han sido recibidas por los fans como la mejor respuesta posible.

Por ahora, parece que el romance sigue firme. Todo indica que, lejos de un adiós, lo que hay alrededor de esta historia son rumores motivados por coincidencias y las polémicas de siempre.

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