Julio Preciado, En Riesgo de Morir por Suero Vitaminado Autoadministrado

El cantante mexicano Julio Preciado reveló que estuvo en riesgo de perder la vida tras aplicarse un suero vitaminado por cuenta propia, una decisión que derivó en una grave complicación respiratoria.

De acuerdo con el propio artista, el episodio ocurrió a finales de marzo, cuando decidió inyectarse un suero para rehidratarse sin supervisión médica. Sin embargo, su cuerpo no logró procesar el líquido, lo que provocó que se acumulara en su pulmón derecho y desencadenara una neumonía atípica.

“Mi cuerpo no arrojó ese líquido… fue lo que congestionó el pulmón”, explicó el cantante, quien fue trasladado de emergencia al hospital tras presentar dificultad severa para respirar.

“Me estaba ahogando”

Preciado relató que su condición se agravó rápidamente, al punto de sentir que no podía respirar ni siquiera con asistencia médica inicial. Incluso, aseguró que llegó a niveles críticos de oxigenación.

“La verdad, el andarme autorrecetando me andaba llevando al panteón”, confesó, al describir la sensación de asfixia que vivió antes de recibir atención especializada.

Tras ser hospitalizado, los médicos lograron drenar el líquido acumulado, lo que permitió estabilizar su estado de salud y evitar consecuencias fatales.

El propio cantante asume responsabilidad

Lejos de responsabilizar a terceros, el intérprete fue enfático en señalar que se trató de una decisión personal.

“Fue mi culpa, no tengo que buscar culpables”, declaró, al tiempo que reconoció que la experiencia lo llevó a replantear el uso de tratamientos sin supervisión médica.

El cantante también detalló que, pese a la gravedad del episodio, otros indicadores de su salud se mantuvieron estables, lo que facilitó su recuperación.

Alerta por sueros vitaminados en México

El caso de Preciado ocurre en un contexto de creciente preocupación por el uso de sueros intravenosos con fines no médicos. En México, autoridades sanitarias investigan varios casos graves, incluyendo muertes, posiblemente relacionados con estas prácticas.

En Sonora, por ejemplo, se han reportado múltiples fallecimientos asociados a sueros vitaminados presuntamente contaminados, lo que ha llevado a advertencias oficiales sobre su uso fuera de entornos clínicos regulados.

Especialistas han insistido en que estos procedimientos pueden representar riesgos severos si no se realizan bajo estricta supervisión médica, especialmente cuando se aplican de manera informal o sin estudios previos.

Hoy, ya fuera de peligro, Julio Preciado utiliza su experiencia como advertencia pública sobre los riesgos de la automedicación.

VIDEO: Julio Preciado Responde a Video Viral en Aeropuerto de Tijuana

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