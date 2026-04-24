Sandra Echeverría Afirma Que Presunta Demanda de Metaxchange en su Contra No Ha Procedido

La actriz Sandra Echeverría aseguró que la presunta demanda en su contra por parte de la empresa MetaXchange no ha avanzado, en medio de la polémica por el caso de fraude financiero que involucra a dicha compañía.

A través de un video compartido en redes sociales, la intérprete explicó que, hasta el momento, no ha recibido notificación formal ni existe un proceso legal que haya procedido en su contra, pese a que Nazaret "N", directiva de la empresa, aseguró en un video que había procedido legalemnte en su contra por extorsión.

En su mensaje, Echeverría reiteró su postura como víctima del caso.

El conflicto se da luego de que saliera a la luz la investigación contra MetaXchange Capital, empresa señalada por presuntamente defraudar a cientos de personas, incluida la propia actriz. El caso tomó relevancia pública cuando Echeverría denunció haber perdido parte de su patrimonio tras invertir en la firma.

¿Qué pasó con Metaxchange?

Según los reportes, la empresa ofrecía rendimientos elevados a través de esquemas de inversión que, con el tiempo, dejaron de cumplir con los pagos prometidos. La situación habría afectado a más de mil personas, con montos que superarían los 2 mil millones de pesos.

En medio de las investigaciones, autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Nazaret “N”, identificada como fundadora o directiva de MetaXchange Capital, como parte de las indagatorias por el presunto fraude.

Pese a este contexto, Echeverría enfatizó que la narrativa sobre una supuesta demanda en su contra carece de sustento legal hasta ahora. La actriz ha mantenido su postura pública como una de las afectadas y ha insistido en que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer el caso.

El proceso legal sigue en curso y, hasta el momento, no se ha informado de resoluciones definitivas en torno a las denuncias contra la empresa ni sobre posibles acciones legales contra quienes han denunciado el fraude.

Nazaret "N" es vinculada a proceso

La Fiscalía de la CDMX vinculó a proceso a Nazaret "N". El juex dio 3 meses para cerrar la investigación complementaria. Además también se le ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión, igual que a Patrick "N". Autoridades de la CDMX señalan que hay más de 120 denuncias por este caso y que el golpe económico contra las víctimas supera los 150 millones de pesos.

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