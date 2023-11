Angélica Vale Cumple 48 y Presume que Bajó 20 Kilos

Angélica Vale festejó este fin de semana su cumpleaños 48. La actriz compartió con los medios que también celebró haber bajado 20 kilogramos.

Noticia relacionada: Angélica Vale Ya Tiene su Estrella en Hollywood

En un encuentro con medios de comunicación, la actriz que participa actualmente en Vaselina contó que está feliz por haber cumplido 48 años de edad. Angélica Vale señaló que está contenta con su edad y que no le interesa fingir que tiene menos años.

Claro que no tengo problemas de decir mi edad. No tengo ningún problema. No me conviene: ‘tengo 45 de carrera y 38 de edad’. Estoy cumpliendo 48.