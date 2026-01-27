Anita Sevilla: Muere la Querida Bailaora Flamenca Ana Durán

Ana Durán de Arjona, mejor conocida artísticamente como “Anita Sevilla”, una de las voces y pasos más emblemáticos del flamenco andaluz, falleció el 25 de enero a la edad de 78 años.

La bailaora partió en paz y acompañada por su familia, dejando un legado profundo tanto en el arte jondo como en la memoria de quienes la conocieron personalmente.

¿Quién era Ana Durán?

Nacida y criada en Sevilla, Ana Durán desarrolló una trayectoria en el flamenco marcada por la fuerza expresiva y la autenticidad de sus raíces.

Desde joven se vinculó con el mundo del canto y el baile. Destacó por su temperamento escénico, característica que la convirtiò en referente local de la cultura andaluza. Su arte se vio profundamente influenciado por la tradición gitana y popular de la región, que siempre defendió con orgullo y pasión.

A lo largo de su carrera, Anita Sevilla fue conocida por su entrega en el escenario, su estilo genuino y su capacidad de transmitir sentimiento a través del movimiento. Junto a su inseparable compañero de vida y arte, Manuel “Manolo” Benítez Carrasco, formó una dupla que marcó la escena flamenca sevillana durante décadas, consolidándose como presencia constante en festivales, peñas y tablaos de Andalucía.

Más allá de su carrera artística, Ana Durán será recordada por quienes la conocieron como una mujer carismática, que iluminaba cualquier lugar al que llegaba. Vecina durante 40 años de numerosas familias que la vieron día a día, fue descrita como alguien cuya sola presencia generaba alegría y buen ánimo.

La estrecha relación con su comunidad y su familia trascendió años, y su partida ha dejado un profundo sentimiento de pérdida entre quienes compartieron con ella momentos cotidianos y memorables.

Con la partida de Ana Durán y la de su amado Manolo, quienes ahora se reencontrarían en el más allá, muchos evocan con ternura la imagen de la pareja en la tradicional “Juerga en el Cielo”, como una metáfora de la vida comunitaria y festiva que ambos personificaron.

