Ashley Park, de 'Emily en París' Libra Dura Batalla de Salud

Ashley Park, actriz que saltó a la fama gracias su interpretación de Mindy Chen en la popular serie Emily en París, reveló que "su vida estuvo en peligro", en incluso reconoció que "es un milagro" que siga aquí.

La actriz señaló que desde temprana edad fue diagnosticada con leucemia, un tipo de cáncer que se encuentra en la sangre y que causa múltiples afectaciones en la vida del paciente. A pesar de ello, mencionó que su diagnóstico inicial fue incorrecto, pues los médicos le habían diagnosticado inicialmente problemas de crecimiento.

Me diagnosticaron la enfermedad justo antes de Navidad. Bailaba y hacía muchas actividades extracurriculares, llegaba tarde a todas mis clases porque no podía subir las escaleras a tiempo. Tenía moretones en todas partes y había perdido mucho peso.

La actriz añadió que tras múltiples estudios, no lograba tener un diagnóstico sobre lo que le pasaba, hasta que un médico le realizó un estudio de sangre muy exhaustivo, y fue como se detectó el cáncer.

Ashley Park fue sometida al tratamiento contra el cáncer y logró derrotarlo. Al terminar el tratamiento, aseguró que no permitiría que esta situación definiera el resto de su vida.

Cuando salí del hospital dije: 'no quiero que esto me defina, algún día volveré a tener el pelo largo y la gente no tendrá idea'.