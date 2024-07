Así Reaccionaron Shanik y Paola Durante a su Nominación en 'La Casa de los Famosos'

Llegaron a La Casa de los Famosos las nominaciones y los resultados han tomado por sorpresa a los habitantes. Así reaccionaron Shanik Berman y Paola Durante a sus respectivas nominaciones.

Shanik Berman, la habitante favorita de La Casa de los Famosos

En pocos días, Shanik Berman se ha posicionado como la habitante más querida y controvertida de La Casa de los Famosos. Su actitud, sus bromas y sus preguntas le han valido rápidamente el favor del público, así como la envidia de algunos de sus compañeros.

Como prueba está el hecho de que saliera nominada. La conductora no se tomó bien la nominación y lloró a solas largo rato tras la noticia.

Posteriormente, Shanik Berman interrogó a algunos de los habitantes. Por ejemplo, a Ricardo Peralta lo acorraló para que le confesara si él la había nominado o no; él aseguró que no la nominó, pero no quiso jurarlo.

Paola Durante llora tras nominación

Por su parte, Paola Durante lloró largo rato en compañía de Brigitte Bozzo. La exedecán dijo que lamentaba la posibilidad de salir de La Casa de los Famosos después de lo mucho que le costó conseguir esta oportunidad.

Ahorita no puedo ver a nadie a la cara. Porque me costó mucho entrar, me costó mucho estar.Yo ya me había retirado, yo ya estaba tranquila.

