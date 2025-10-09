Bad Bunny Será Reconocido como Artista del Siglo 21 en Premios Billboard de la Música Latina

El éxito que ha conseguido Bad Bunny será reconocido por los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Tras haber sido nombrado el número uno de la Lista de los 100 Artistas Latinos más Grandes del Siglo XXI de Billboard, Benito Antonio recibirá el galardón Artista del Siglo 21.

Este martes 7 de octubre se dio a conocer que el intérprete de 'Weltita' ocupaba el número uno de los 100 artistas latinos más grandes del siglo 21. Tal como ocurrió en 2022, el intérprete vuelve a impactar a la industria de la música con su desempeño.

Mientras que en 2022 fue el artista número uno de todos los géneros de Billboard, desde 2020 hasta 2024 ha sido el artista latino más destacado. El reconocimiento se basa en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs.

El sábado 20 de septiembre de 2025, Bad Bunny ofreció el último concierto de su residencia en Puerto Rico "No me quiero ir de aquí". Nueve días después se dio a conocer qu encabezaría el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl.

Video: Bad Bunny se Transforma en ‘Quico’: Momento de Homenaje al ‘Chavo del 8’ en Sketch

Nota relacionada: Bad Bunny Encabezará Espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl

Cuándo será reconocido Bad Bunny como Artista del Siglo 21

Bad Bunny viajará a Miami para participar en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, que se realizará en el James L. Knight Center. La premiación se llevará a cabo el 23 de octubre a las 20:00 horas (tiempo de Miami), a las 20:00 horas (tiempo de México).

Como artista más relevante de la música latina en los primeros 25 años del siglo XXI, Bad Bunny encabezará los premios que reconocen el éxito de la música latina, dentro de los géneros reguetón, regional mexicano, pop latino, tropical, etcétera. Los premios son otorgados a partir del resultado de las ventas digitales, streams, airplay y giras.

Entre las categorías que se entregan en la ceremonia organizada por la revista semanal estadounidense y Telemundo se encuentran: Artista del Año, Hot Latin Songs, Canción del Año, Streaming, Álbum del Año, Latin Pop Top, Latin Artist, etc.

Además de Bad Bunny, en el top de Billboard de los 100 Artistas Latinos más Grandes del Siglo XXI también aparecen Ozuna, Juanes, Aventura, Shakira, J Balvin, Marco Antonio Solís, Enrique Iglesias, Daddy Yankee y Romeo Santos.

Historias relacionadas:

Bad Bunny Presume Pelota que Atrapó Durante el Juego de los Yankees Contra los Blue Jays

¿Donald Trump no Conoce a Bad Bunny? Esto es lo Que Dijo

Jennifer López Defiende a Bad Bunny para Medio Tiempo del Superbowl