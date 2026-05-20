¿Bad Bunny Tiene su Propia Marca de Ropa? Lo que Hay Detrás de la Colección Benito Antonio

Durante años, Bad Bunny ha demostrado que su influencia va mucho más allá de la música. Entre tenis, campañas de moda y looks virales, el cantante puertorriqueño ha convertido su estilo en parte de su identidad pública.

Pero ahora una pregunta comenzó a circular:

¿Bad Bunny lanzó su propia marca de ropa?

La pregunta surgió tras el anuncio de “Benito Antonio”, una colección creada junto a Zara que tomó por sorpresa a sus fans y a los amantes de la moda.

El nombre llamó la atención porque utiliza el nombre real del cantante: Benito Antonio Martínez Ocasio, lo que hizo pensar a muchos que se trataba de una marca independiente.

Sin embargo, hasta ahora “Benito Antonio” no ha sido presentada oficialmente como una firma propia de moda, sino como una colaboración especial entre Bad Bunny y la firma española.

La línea fue desarrollada en conjunto con su director creativo, Janthony Oliveras, y reúne alrededor de 150 piezas inspiradas en el estilo personal del artista y en elementos culturales de Puerto Rico.

Lejos de ser simple merchandising, la colección busca replicar el universo visual que Bad Bunny ha construido en los últimos años.

Hay prendas oversize, sastrería relajada, sudaderas, denim, rayas, piezas deportivas y referencias al estilo “old school” puertorriqueño.

Incluso varios detalles remiten a la estética que el cantante mostró recientemente durante el Super Bowl y la Met Gala 2025.

Inspirado en Puerto Rico

El lanzamiento también parece tener un componente personal. La colección debutó primero en una tienda temporal en Plaza Las Américas, en Puerto Rico, antes de expandirse al mercado internacional. La decisión fue interpretada como una manera de regresar el proyecto a sus raíces y colocar a la isla al centro de la narrativa.

Así que, por ahora, Bad Bunny no ha confirmado una marca de moda propia en el sentido tradicional. Pero “Benito Antonio” sí representa algo más cercano a una extensión de su identidad creativa: una línea que convierte su estética y su visión cultural en ropa.

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