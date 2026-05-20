"La Mayoría de los Cubanos Apoyaría una Intervención": Esto Dijo Andy García en Cannes

El actor Andy García, cubano de nacimiento, aprovechó su paso por Cannes para asegurar que la gran mayoría de sus compatriotas respaldaría un cambio de gobierno en la isla.

El intérprete hizo estas declaraciones durante la presentación de su nuevo proyecto como director.

El protagonista de "El padrino III" y "Ocean's Eleven" confesó que cada mañana se despierta con el sueño de ver a una Cuba "libre de represión", tras casi siete décadas de régimen comunista.

¿Qué dijo Andy García?

"Nadie busca una guerra, pero la alternativa no puede ser aceptar la represión absoluta y el sufrimiento de la gente", comentó el martes en una entrevista para promocionar su película Diamante.

Para el cineasta, la postura de los cubanos es clara "Si le preguntaras al pueblo cubano, no a su gobierno… si querrían que Estados Unidos, Francia o quien sea interviniera para salvarlos, un 90% te diría unánimemente: 'Por favor, vengan, invadan nuestro país y quiten a esta gente'".

Estas palabras coinciden con un momento de máxima tensión, después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera un bloqueo petrolero que ha hundido a la isla en su peor crisis económica y energética en décadas, al tiempo que reitera sus amenazas de derrocar al gobierno cubano por la fuerza.

En las calles de Cuba, la agencia AFP conversó con varios jóvenes que admitieron estar a favor de una intervención norteamericana, pues la ven como la única salida para cambiar el rumbo del país, a pesar del miedo a que se desate un baño de sangre.

Sin embargo, los cubanos de mayor edad suelen ver estas amenazas con escepticismo. Para ellos, más de sesenta años de roces entre La Habana y Washington demuestran que las cosas nunca han llegado a mayores, salvo cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear en 1962.

A sus 70 años, García, quien se fue de Cuba siendo apenas un niño, describió su largometraje Diamante como una "carta de amor" a Los Ángeles, la ciudad donde echó raíces y ha pasado casi toda su vida.

Llevar esta historia a la gran pantalla como director le tomó dos décadas de trabajo, partiendo de una idea que, curiosamente, nació como una simple tarea escolar de su hija.

Con los años, el guion se transformó en una trama de cine negro sobre Joe Diamond, un detective privado de sombrero fedora y buena bebida, atrapado en la nostalgia mientras investiga la misteriosa muerte de un multimillonario en Los Ángeles.

Por ahora, la crítica ha recibido bien la propuesta. Mientras portales como Deadline la elogian como "un cine negro contemporáneo, entretenido y con una atmósfera nostálgica maravillosa".

Otros como The Wrap apuntan que, aunque tiene encanto, "por momentos delata sus orígenes amateurs con una trama algo torpe".

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Con información de AFP