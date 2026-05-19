"Los Hombres Siguen Haciendo las Mismas Bromas”: Cate Blanchett Cuestiona el Fin del #MeToo

La actriz Cate Blanchett reabrió el debate sobre la desigualdad de género en Hollywood. Ella cuestionó la pérdida de fuerza del movimiento #MeToo y señaló que, pese a años de discusión, muchos espacios de la industria siguen intactos. Sus declaraciones ocurrieron durante una charla pública en el Festival de Cannes 2026.

En el encuentro, Blanchett lamentó que el impulso del movimiento que expuso casos de abuso y violencia sistémica en distintas industrias se desvaneciera con rapidez. Para la actriz, es llamativo que el tema perdiera fuerza, aunque en su momento abrió la puerta para que miles de personas compartieran experiencias de acoso y desigualdad.

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Desigualdad persiste, según Blanchett

Además, la protagonista de Tár y Blue Jasmine habló sobre la persistente desigualdad en los sets de filmación.

Explicó que todavía trabaja en producciones donde la presencia masculina es muy mayoritaria, una situación que, a su juicio, afecta la diversidad y la dinámica creativa.

“Sigo trabajando en platós de rodaje y hago el recuento de personal todos los días. Hay 10 mujeres y 75 hombres cada mañana”

La actriz recordó que ya había manifestado en público su postura sobre la desigualdad en la industria. En 2018 participó en una protesta en Cannes junto a otras 81 mujeres con el fin de visibilizar la enorme brecha entre directores y directoras seleccionados en la historia del festival.

"Me encantan los hombres, pero lo que pasa es que siempre hacen las mismas bromas", dijo. "Hay que prepararse un poco, y estoy acostumbrada, pero se vuelve aburrido para todos cuando entras en un lugar de trabajo homogéneo".

Las palabras de Blanchett reavivaron una discusión que parecía fría en Hollywood: si el #MeToo transformó a la industria de fondo o si, como ella sugiere, muchas de las estructuras que provocaron el movimiento siguen prácticamente intactas.

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