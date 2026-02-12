Belinda Canta con Mariachi en España y Demuestra que Lleva a México a Todas Partes

La cantante mexicana Belinda volvió a encender las redes sociales al ser captada interpretando música tradicional mexicana acompañada de un mariachi en Madrid, la capital de España.

En varios videos publicados en X, podemos ver a Beli emocionada y entregada a la canción 'Como quien pierde una estrella', popularizada por Alejandro Fernández, reafirmando su conexión con las raices culturales de México mientras está en el extranjero.

En el video, que comenzó a circular con fuerza entre fans y usuarios, Belinda toma el micrófono y se une al mariachi, entonando con sentimiento esta pieza emblemática del repertorio ranchero mexicano. La escena no solo destaca su versatilidad como artista, sino también cómo lleva el espíritu de México a todos los rincones del mundo.





La interpretación no pasó desapercibida: la emoción y orgullo de representar la música mexicana en España generó comentarios de admiración y orgullo en redes, donde muchos aplaudieron que la artista mexicana comparta con el público europeo un momento tan genuino y lleno de tradición.

Esta no es la primera vez que Belinda sorprende con interpretaciones fuera de su repertorio pop; su desempeño con mariachi ha sido motivo de elogios en varias ocasiones, y en esta ocasión reafirma que, sin importar en qué país se encuentre, México la acompaña siempre a través de su voz y su música.

¿Qué hace Belinda en España?

La cantante y también actriz se encuentra en España grabando la serie Carlota, donde tendrá el papel protagónico de la emperatriz de México.

La producción, a cargo de Sony Pictures, explorará la historia de Carlota de Habsburgo, última emperatriz de México. Situada en el contexto del Segundo Imperio Mexicano, la serie profundiza en su papel político, su historia de amor y los episodios que marcaron su salud mental. El rodaje se realiza entre España y distintos países de Latinoamérica, y su estreno está previsto para 2027.

