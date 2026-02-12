Harry Styles Tendrá Listening Party en México: Fecha y Cómo Registrarte

El cantante británico Harry Styles sorprendió este jueves al anunciar que México será una de las sedes de las esperadas Listening Parties para su próximo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Las Listening Parties son sesiones de escucha colectiva diseñadas para que seguidores del artista experimenten el nuevo material en un ambiente único y festivo, compartiendo la experiencia con otros fans. Esta iniciativa forma parte de la promoción del cuarto álbum de estudio de Styles, que ha generado expectativas globales tras el éxito de sus proyectos anteriores.

Harry Styles Dona 6.5 Millones de Dólares a Causas Benéficas

Fechas y ciudades confirmadas

Según las publicaciones en las redes oficiales de Harry Styles y su equipo, las Listening Parties comenzarán el 18 de febrero de 2026 y se extenderán durante el mes en diversas ciudades del mundo. Entre los destinos confirmados están:

Ciudad de México

Buenos Aires

Nueva York

Londres

París

Madrid

Los Ángeles

Tokio

Sídney

Aunque México figura en el listado global, aún no se ha detallado la fecha exacta ni la sede en la capital para este evento, información que será compartida por los canales oficiales del cantante más adelante.

Cómo registrarte para participar

Para tener la oportunidad de asistir a la Listening Party en México, los organizadores han habilitado un registro que deberás completar en línea. La dinámica oficial para participar incluye:

Formulario oficial: llena el registro en la plataforma designada por los promotores del evento.

Datos personales: deberás ingresar tu nombre, correo electrónico y teléfono.

Para hacerlo deberás registrarte en este enlace.

El registro estará disponible del 12 al 15 de febrero de 2026. El 16 de febrero se enviarán las invitaciones y sólo 150 personas serán ganadoras.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre la forma en que se elegirá a los participantes.

Esta iniciativa forma parte de la campaña global para anticipar el lanzamiento del álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, que también incluye una serie importante de conciertos y otros eventos especiales alrededor del mundo.

Para muchos fans en México, la Listening Party ofrece una oportunidad rara para experimentar el nuevo material en un formato íntimo antes de que el álbum esté disponible para todos.

Historias recomendadas:

Hilary Duff en México 2027: Cuándo es el Concierto, Dónde y Fecha de Preventa de Boletos

Polémica por Bad Bunny en el Super Bowl: Exigen Investigar el Show por 'Contenido Indecente'