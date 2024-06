Boletos del Corona Capital 2024: ¿Cuándo es la Preventa y Venta General? Fechas

El cartel del Corona Capital 2024 fue presentado este día y con él se dieron a conocer los días de la venta de boletos, por lo que a continuación te decimos cuándo es la preventa y venta general de las entradas a uno de los festivales de música más famosos de la CDMX.

Paul McCartney, Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Queens of the Stone Age y Empire of the Sun, lideran las presentaciones estelares del Corona Capital que se realizará del 15, 16 y 17 de noviembre de 2024, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Video. Corona Capital, Uno de los Festivales Más Caros del Mundo

¿Cuándo inicia venta de boletos Corona Capital 2024?

La preventa de boletos del Corona Capital 2024 comenzará el martes 25 de junio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) con la tarjeta de Citibanamex, por lo que si no tienes cuenta con este banco deberá esperar para adquirir tus entradas.

La venta de boletos para el público en general se abrirá el miércoles 26 de junio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Tanto la preventa como la venta general se realizará a través de la plataforma de Ticketmaster, que en días pasados sufrió un revés sobre una polémica cláusula que quería imponer en los Festivales de Música.

¿Cuánto cuestan los boletos del Corona Capital 2024?

Hasta el momento no se han oficializado los precios, pero los especialistas en temas de conciertos han filtrado que los boletos podrían tener un costo entre los cinco mil y 10 mil pesos. Estos son los precios filtrados con cargos:

General Fase 1: $5,477.80 Comfort Fase 1: $8,094.70 Plus Fase 1: $10,711.60

En lo últimos días, el Corona Capital generó una gran expectación al dar pistas en diferentes partes de la CDMX sobre los posibles artistas y bandas que se presentarían en la edición de este año, causando euforia en los fans capitalinos.

Despiértenos en noviembre. 💙#CoronaCapital24 #PreventaCitibanamex: 25 de junio a partir de las 2pm.



Diseño: KII pic.twitter.com/ls3KZjJXp9 — Corona Capital (@CoronaCapital) June 20, 2024

Sin embargo, la espera terminó este jueves 20 de junio cuando el festival reveló el cartel completo para el Corona Capital 2024, el cual puedes consultar en nuestra nota previa. Los horarios en los que se presentará cada banda se darán a conocer en fechas próximas a las realización del evento.