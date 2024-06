¡Oficial! Paul McCartney y Green Day Encabezan el Corona Capital 2024

Tras semanas de especulación y una filtración de parte de la banda Toto, este jueves 20 de junio se reveló de manera oficial el cartel del Corona Capital 2024.

A través de redes sociales, se reveló que Paul McCartney, Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Queens of the Stone Age y Empire of the Sun serán los encargados de los actos estelares del festival, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el Corona Capital 2024?

Corona Capital informó que el próximo martes 25 de junio de 2024, a las 14:00 horas, se llevará a cabo la preventa para clientes del banco Citibanamex, mientras que la venta general comenzará el miércoles 26 de junio. Hasta el momento, no hay información sobre los tipos de boletos para el festival.

Cartel completo del Corona Capital 2024

Estos son los artistas y bandas que se presentarán en el Corona Capital 2024:

Viernes 15 de noviembre de 2024

El primer día de actividades contará con las presentaciones de Green Day, Toto y Zedd. También se presentarán Air Yel, Alice Phoebe Lou, Badbadnotgood, Blonde Redhead, Blü Eyes, Brigitte Calls Me Baby, Cage the Elephant, City and Colour, Clairo, David Kushner, French 79, Honne, Isabel LaRosa, James Vincent McMorrow, Lo Moon, The Beaches, The Mars Volta, The Vaccines, The Yussef Days Experience, Tops, Twin Shadow, Two Another, Very Nice Person, Warpaint, Water from Your Eyes.

Sábado 16 de noviembre de 2024

Los actos estelares serán con Shawn Mendes, Melanie Martinez y New Order. También se presentarán American Football, BBNOS, Black Pumas, Boy Harsher, Busted, Charlotte Day Wilson, Crystal Fighters, Del Water Gap, Ekkstacy, Explosions in the Sky, Feeble Little Horse, Jorja Smith, Luke Hemmings, Michelle Mxmtoon, Nico Vega, Petey, Primal Scream, St. Vincent, The Aquadolls, The Blaze, Thee Scared Souls, Tora, Travis, Tyla y Una Mía.

Domingo 17 de noviembre de 2024

Las actuaciones principales corresponderán a Paul McCartney, Queens of the Stone Age y Empire of the Sun. También se presentarán Bar Italia, Beach Fossils, Beck, Biig Pig, Cavetown, Crumb, Dabeull, Eyedress, Hermanos Gutiérrez, Hurray for the Riff Raff, Iggy Pop, Kim Gordon, Leon Bridges, Mannequin Pussy, Maxïmo Park, Monobloc, Natalie Jane, Night Tapes, Nothing But Thieves, Porter Robinson, Sophie Ellis-Bextor, Sprints, The Magic Numbers, Victoria Canal, Wisp y Zimmer90.

