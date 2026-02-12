Boletos de Hilary Duff en México 2027: ¿Cómo Hacer Registro para Preventa en Ticketmaster?

La emoción por el regreso de Hilary Duff a México ya comenzó, y miles de fans quieren asegurar su lugar desde la preventa. Si quieres conseguir boletos antes que el público general, aquí te explicamos paso a paso cómo hacer tu registro en Ticketmaster para la preventa oficial del concierto en 2027.

¿Cuándo es el registro para la preventa?

El registro para la preventa lo puedes hacer del 12 al 16 de febrero de 2026 en este enlace.

¿Cómo hacer el registro para la preventa en Ticketmaster?

Sigue estos pasos para estar lista cuando se habilite la venta:

1. Crea o actualiza tu cuenta

Entra a la página oficial de Ticketmaster México y:

Inicia sesión o crea una cuenta nueva.

Verifica que tu correo electrónico esté confirmado.

Actualiza tus datos personales y método de pago.

2. Activa notificaciones

Dentro de tu perfil:

Suscríbete a alertas de eventos.

Marca como favorito el concierto de Hilary Duff cuando aparezca en la plataforma.

En algunos casos, la artista o promotora habilita un registro previo tipo “fan club”:

Ingresa tu correo electrónico.

Confirma desde el mail que recibas.

En el caso de Hilary Duff no habrá código especial.

3. Prepárate el día de la preventa

Conéctate al menos 10–15 minutos antes.

Ten abierta tu sesión.

Guarda previamente tus datos bancarios.

Usa una conexión estable.

Consejos para lograr boletos

No uses múltiples dispositivos con la misma cuenta.

Evita recargar la página constantemente.

Ten claro el rango de precios antes de entrar a la fila virtual.

Mantente atenta a redes oficiales de Hilary Duff y Ticketmaster.

El regreso de Hilary Duff a México en 2027 promete ser uno de los eventos pop más esperados del año. Si quieres cantar “Come Clean” o “What Dreams Are Made Of” en vivo, el registro previo será clave para asegurar tu lugar.

