BTS Desata la Euforia en la Arena México al Asistir a Función de Lucha Libre

La noche de este viernes, cuatro de los siete integrantes de BTS sorprendieron a sus fans al asistir a una función de lucha libre en la Ciudad de México, en el marco de su visita al país por su serie de conciertos en el estadio GNP.

En videos que circulan en redes sociales se observa a Suga, Jimin, Jin y Jungkook sentados en primera fila disfrutando de la función estelar encabezada por Místico, quien hizo equipo con Titán.

Místico sale a su enfrentamiento con chamarra de BTS. Foto: BTS

Durante la velada, los cantantes de la banda de K-pop recibieron máscaras de Soberano Jr., Máscara Dorada y los Hermanos Calavera. Más tarde, Jimin incluso posó con una máscara del “Príncipe de Plata y Oro”, personaje emblemático de la lucha libre mexicana.

Fan enmascarado

Los integrantes de BTS se involucraron por completo en el ambiente del espectáculo y apoyaron con gritos y aplausos a la dupla de Titán y Místico. Este último apareció con una chamarra que llevaba las siglas de la banda en la espalda y fue directo a saludar a los cantantes, quienes lo recibieron con efusividad.

A la función no asistieron los otros tres miembros del grupo: V y RM, quienes optaron por recorrer espacios culturales de la capital mexicana, además de J-Hope, quien no fue visto en público.

Miles de Fans Asisten al Segundo Concierto de BTS en la CDMX

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