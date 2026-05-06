¿México Pidió Más Conciertos de BTS? El Porqué de su Reunión con Claudia Sheinbaum

La visita de BTS a Palacio Nacional no solo desató emoción entre el ARMY mexicano, también abrió la conversación sobre la posibilidad de que México consiga más conciertos de la agrupación surcoreana. Y todo apunta a que la presidenta Claudia Sheinbaum ya había hecho una petición formal al gobierno de Corea del Sur meses antes.

Claudia Sheinbaum envió una carta al presidente de Corea

Durante una conferencia, Sheinbaum reveló que envió una carta al presidente surcoreano solicitando apoyo para que el grupo realizara más presentaciones en México. Según explicó, su petición nació tras notar el enorme impacto que la banda tiene entre los jóvenes mexicanos.

“Le escribí una carta al presidente de Corea donde le dije que son muy pocos conciertos y eso pone tristes a los jóvenes”, comentó la mandataria.

Además, aseguró que pidió ayuda para establecer contacto con productores y facilitar posibles negociaciones. De acuerdo con Sheinbaum, la respuesta del gobierno coreano fue positiva y mostró entusiasmo por la popularidad de BTS en México.

La presidenta también confirmó que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ayudó a concretar la visita de los integrantes a Palacio Nacional, donde podrían incluso salir a saludar a fans desde uno de los balcones del recinto histórico.

“Si viene mucha gente aquí porque lo anunciamos, podemos abrirles un balcón de un lado para que los saluden”, explicó Sheinbaum, aclarando que no sería un encuentro personal debido a los protocolos de seguridad del grupo.

¿Habrá más conciertos de BTS?

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre nuevas fechas de conciertos de BTS en México, las declaraciones han emocionado al fandom, especialmente porque la presidenta aseguró que seguirá dialogando con productores y representantes para apoyar eventos dirigidos a jóvenes.

La reunión entre BTS y Sheinbaum también ha sido interpretada como un gesto de amistad cultural entre México y Corea del Sur, en medio del enorme crecimiento global del K-pop y su impacto en Latinoamérica.

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