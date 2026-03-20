Cancelan Concierto de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros México: ¿Cómo Pedir Reembolso?

El concierto de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros “México”, programado para el próximo 6 de junio de 2026, fue cancelado de manera oficial.

Ocesa confirmó la suspensión del evento y señaló que la decisión responde a “circunstancias de logística imprevistas” ajenas tanto al artista como a la organización y al recinto.

Hasta el momento, la agrupación mexicana no ha emitido un posicionamiento en redes sociales sobre la cancelación.

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¿Por qué se canceló el concierto de Los Ángeles Azules?

De acuerdo con el comunicado oficial, el show no podrá realizarse debido a problemas logísticos fuera del control de todas las partes involucradas.

Aunque no se detallaron causas más específicas, la promotora agradeció la comprensión del público y reconoció la expectativa que existía por este concierto.

¿Cómo pedir tu reembolso? Paso a paso

Si compraste boletos para este concierto, el proceso dependerá del método de compra:

Si compraste en línea, vía Ticketmaster, el reembolso será automático a la tarjeta con la que se realizó la compra.

Incluye el costo total, así como los cargos por servicio.

El tiempo en que se verá reflejado dependerá de tu banco.

No necesitas realizar ningún trámite adicional.

Compra en taquilla o puntos de venta

Deberás acudir al mismo lugar donde compraste los boletos. El trámite estará disponible a partir del 23 de marzo de 2026.

Es necesario presentar:

Boletos físicos en buen estado y identificación oficial

¿Qué pasará con otras fechas de Los Ángeles Azules?

Además del show en la Ciudad de México, algunas fechas de su gira también aparecen como canceladas en plataformas de venta de boletos, incluyendo presentaciones en Estados Unidos.

Por ahora, no se ha confirmado si habrá nuevas fechas o una reprogramación del concierto en México.

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