Anitta Incursiona en el Regional Mexicano: Lanza Canción ‘La Tóxica’ con Alejandro Fernández

Alejandro Fernández y Anitta estrenaron La Tóxica, su nueva colaboración, en la que El Potrillo llevó a la cantante brasileña a su mundo, el regional mexicano.

Alejandro Fernández reveló que el video fue hecho en el rancho de su papá, Vicente Fernández.

La subimos al caballo y, bueno, la canción está bastante, bastante divertida y creo que tenemos un numerazo ahí… Habla sobre que yo ya me di cuenta, bueno que no necesito, la canción está muy chistosa, de que no necesito estar con una sino puedo estar con tres y no necesito darle ni rendirle cuenta a nadie, nomás que a Dios.