Entrevista Exclusiva N+: Carin León Hace un Repaso por su Exitosa Carrera

Carin León es actualmente uno de los máximos representantes del género regional mexicano, y, sin duda, su canción Primera cita fue la que lo puso en el radar. Por esa razón, el intérprete platicó en exclusiva con Danielle Dithurbide para Despierta, de N+, en donde hizo un repaso por su exitosa trayectoria.

Tras el lanzamiento de Primera cita, comenzaron a llegar los éxitos a la vida de Carin León, sobre todo en el último año, y así lo reconoció el propio intérprete.

Ha sido un año bien importante para nuestra carrera, un año bien importante para la música, creo, sobre todo para el regional mexicano. Pero ¡vaya! a veces está como para no creerlo.

A pesar del éxito que ha logrado con su música, Carin León afirmó que su proceso creativo no ha cambiado, e incluso señaló que actualmente, la situación "volvió a la normalidad", pues anteriormente buscaba hacerse de un espacio en la música popular mexicana, y reconoció que para llegar a ello, hacía música con la que no se sentía contento, hasta que llegó a un punto de hartazgo y decidió dedicarse a hacer exclusivamente la música que él quería.

Carin León mencionó que Primera cita es una de sus canciones favoritas, pues tiene un significado especial para él y representa un punto de inflexión para su carrera, aunque también hay otras que le gustan, por su energía en una presentación en vivo.

Definitivamente, creo que en show por energía y por cómo se siente, y porque hay algo que tiene esa canción y por cómo se siente, creo que es No es por acá. El arreglo creo que fue de los primeros acercamientos que yo tuve con otros tipos de música, sin perder el regional mexicano .

Carin León también señaló que Primera cita se convirtió en un éxito, a pesar de todos los pronósticos. El intérprete señaló que esta pieza fue compuesta por Alejandro Lozano, a quien dijo admirar mucho, y subrayó que pidió la canción como un lanzamiento secundario, aunque el recibimiento del público fue mucho mayor a lo esperado.

Estamos hablando de un soul de los sesentas, con este vibe, con este estilo, creo que nunca me hubiera imaginado que fuera el hit que fue.

El intérprete apuntó que cuando empezaba su carrera, lo único que quería era que la gente escuchara su música, y aceptó que no se imaginaba si quiera lo que en algún momento iba a costar su trabajo.

Cuando empecé a crecer como adulto, pues empecé a tener éxito y empecé a querer fama, empecé a tener cosas que al momento de tenerlas se vuelven tan tribiales que, literalmente, hoy en día me regreso a esa primera persona, esa persona que simplemente quería hacer música, que quería ser recordado por esto que es único y que nadie más lo puede tener porque son mis ideas, son mis producciones, es mi manera de cantar y entonces ahí en donde me di cuenta de que no quería parecerme a nadie.