Carín León y Carlos Santana Lanzan 'Velas', Tema que Grabaron Juntos

Carín León y Carlos Santana lanzaron 'Velas', un tema que "significa romance" y que implica la primera colaboración entre el ícono del género regional mexicano y el guitarrista de rock.

En un video compartido a EFE, Carlos Santana indicó:

Esta canción significa una cosa que le encanta a Dios y a los humanos. Se llama el romance. El romance es un puente entre los humanos y Dios

El video musical, muestra a los intérpretes rodeados de velas en un cuarto oscuro e incluye imágenes de una mujer que reza y a Carín León persignándose.

Carín León explicó el simbolismo de la canción:

El simbolismo de la canción es un acto de mucho amor y de pedirle a Dios por esa persona

"Esta conexión que tenemos los latinos con nuestra espiritualidad, más allá de religión, como una cultura popular y retratarlo de una manera moderna", agregó el cantante.

En tanto, Santana explicó que todas las personas "rezan por algo, a Dios, al universo", por lo que, para él, "las velas tienen una frecuencia para conectarte con espíritu".

Rock y regional mexicano

Esta colaboración refleja la versatilidad de Carín León, que incorpora ritmos como el rock y R&B al regional mexicano.

"Más allá de permitirme poder colaborar con él o darle a mi carrera este gran 'milestone' (hito), que es estar con Carlos Santana, creo que lo que debiéramos decirle cualquier persona de México, cualquier persona de Latinoamérica, cualquier músico, es gracias por el arte que ha hecho", comentó.

En mayo Santana lanzó 'Me retiro', su primera canción del género regional mexicano, junto al Grupo Frontera.

"Desde chiquito siempre me han invitado a colaborar para complementar el arte de ellos (otros músicos) y, para mí, es un honor muy grande", manifestó el guitarrista que cuenta con casi 60 años de carrera.

Con información de EFE

LECQ