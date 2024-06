Celulares y Conciertos: Así Influye la Tecnología en Público de Festivales de Música en México

El uso de teléfonos celulares ha influido prácticamente en todos los aspectos de la vida humana, y por supuesto el entretenimiento no es ajeno a ello, en particular los conciertos y festivales de música.

Cada vez es más frecuente encontrarse con gente que levanta teléfonos celulares durante eventos no solo para grabar sino también para compartir momentos “posteables”, incluso, vemos el uso de experiencias que incentivan el uso de este tipo de aparatos.

Julián Woodside, investigador especializado en cultura y medios y profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señaló en entrevista para N+ que, a lo largo de las últimas décadas, el uso de celulares ha tomado cada vez mayor protagonismo en festivales y conciertos, pues si bien antes permitía comunicarte y coordinarte con quienes asistías, ahora permiten vivir experiencias expandidas o complementarias relacionadas con el evento.

Antes, si no tenías señal en el teléfono solo se veía afectada tu comunicación con otros asistentes, pero ahora contar o no con datos es lo que condiciona buena parte de tu experiencia en un festival, como cuando se anuncian cambios de horarios, se lanzan promociones, o simplemente cuando necesitas abrir un código QR para ver un menú.

Añadió además que, con la llegada de las redes sociales, compartir imágenes y videos al momento que ocurre algo ha abierto paso a nuevas formas de vivir colectivamente un festival.

El especialista añadió que existe una clara tendencia a incorporar elementos tecnológicos en los festivales. Esto, aunado a que se ha multiplicado la oferta de eventos, ha dado pie a otras formas de segmentar públicos más allá de su gusto o afinidad por un estilo musical.

Julián Woodside aclaró que, si bien existe un interés por generar o vivir ‘momentos instagrameables”, la práctica de ofrecer experiencias visuales, audiovisuales o interactivas complementarias no es nueva, ya que siempre han existido complementos a la experiencia de la escucha musical.

El investigador señala que "la ópera, la danza, incluso diversos actos religiosos ya lo exploraban hace siglos, simplemente hemos incorporado nuevas tecnologías y formatos a la experiencia. Eso sí, recientemente ha habido cambios importantes. Por ejemplo, los escenarios ya no solo se conciben como parte de una experiencia presencial sino que también contemplan, junto con el manejo de cámaras y switcheo, una experiencia diseñada audiovisualmente para quienes siguen el evento en línea".

Woodside responde al señalamiento en torno a quejas por el uso de celulares durante eventos masivos y dice que tiene que ver, en parte, con la idealización de un pasado que probablemente nunca existió.

La manera como concebimos un concierto varía por la época y el contexto musical. Quienes se molestan porque alguien graba con un celular en realidad están retomando criterios originados en otros contextos y estilos, como el de la música académica que, desde principios del siglo XX, normalizó el no entrar o salir de una sala de conciertos a media interpretación ‘para no interrumpir’. Esto ha decantado en otros criterios similares, como el rechazo al uso de celulares . Sin embargo, la música en vivo siempre es una experiencia libre y multisensorial que es atravesada por todo el cuerpo, mientras que este tipo de limitaciones apela, supuestamente, a la promoción de una experiencia audiófila enfocada en lo sonoro, algo generalmente relacionado con grabaciones o con presentaciones musicales más íntimas.

Woodside destacó también que es importante que el público exija sus derechos como consumidor, por ejemplo, con boleteras y promotores, ya que esto puede mejorar su propia experiencia.

Sobre la polémica que protagonizó Blur recientemente, banda mundialmente conocida que se vio sorprendida por el poco entusiasmo del público durante su presentación en Coachella, el especialista recordó que es importante tomar en cuenta que con la pandemia ocurrió un cambio generacional en el público que asiste a este tipo de eventos.

Aunque duela, hay que reconocer que Blur es la música que escuchan los papás de muchos de los que asistieron al festival. Por más que sea una banda respetada, ocurrió lo mismo que cuando generaciones mayores dicen ‘es que se trata de los Rolling Stones’. Pues sí, pero su música no conecta de la misma forma conmigo o mis contemporáneos que con las generaciones mayores. Esto no significa que no reconozca su relevancia, simplemente ha habido un cambio generacional.