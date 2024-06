Coldplay Abre la Puerta del Nuevo Álbum 'Moon Music': Estrena Canción 'Feelslikeimfallinginlove'

Coldplay presentó su nueva canción, feelslikeimfallinginlove, tema que además sirve como introducción a su décimo álbum de estudio, Moon Music.

A través de plataformas de streaming, la banda liderada por Chris Martin presentó esta nueva canción de casi cuatro minutos de duración, que cuenta con un ritmo pop, similar al del álbum anterior de la banda, Music of the Spheres.

Como se ha vuelto costumbre en Coldplay, el coro de la canción está cargado de energía, destacando la frase "Feels like I'm falling in love" (se siente como si me estuviera enamorando), que da su peculiar nombre a la canción.

El ritmo y lírica de este nuevo tema han provocado que los fanáticos de la banda comparen esta canción con temas de álbumes previos, como A Head Full of Dreams o Mylo Xyloto, además del propio Music of the Spheres.

¿Cuándo sale el nuevo álbum de Coldplay?

Moon Music, el que será el décimo álbum de estudio de Coldplay, saldrá a la venta el próximo 4 de octubre de 2024. De acuerdo con el propio Chris Martin, será la continuación de Music of the Spheres, lanzado en 2021.

Actualmente, Coldplay se encuentra realizando la gira Music of the Spheres, con la que visitó México en 2022 para presentarse en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce cuáles son los planes a futuro de la banda tras el lanzamiento de su nueva producción.

