¿Cómo se Encuentra la Actriz Bárbara Torres Tras Ingresar al Hospital en Tamaulipas?

Luego de que circulara en redes sociales un video que generó preocupación, la familia y el equipo de la actriz Bárbara Torres emitieron un comunicado para informar sobre su estado de salud, tras sufrir un desmayo en Tamaulipas.

La actriz, celebre por su actuación en la Familia Peluche, se encontraba en esa entidad atendiendo la gira de la obra de teatro "Las Brujas".

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De acuerdo con los primeros reportes, la intérprete fue encontrada inconsciente en la habitación de su hotel y posteriormente trasladada a un hospital para su valoración. El incidente encendió las alarmas entre seguidores y medios de comunicación.

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Sin embargo, en el comunicado firmado por su jefa de prensa, Lilian Alzate, se aclaró que Bárbara Torres “se encuentra bien y está en revisión médica, sin que su estado represente un riesgo”. Asimismo, se agradeció la preocupación del público y se pidió respeto en el manejo de la información.

El equipo de la actriz señaló que cualquier actualización oficial sobre su evolución se dará a conocer a través de los canales correspondientes.

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