¿Cómo Ver Concierto de Kanye West En Vivo? Link de Transmisión desde Plaza de Toros México

Kanye West está en México para ofrecer dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros de CDMX este 30 y 31 de enero de 2026, y si no alcanzaste boleto. No te preocupes, en N+ te compartimos el link de la transmisión para que puedas seguir la presentación de Ye en vivo.

Sin duda se trata de uno de los conciertos más esperados de los fanáticos de Ye, como también se conoce al rapero, quien se presentó por última vez en México en 2008, como parte de su gira Flow in the Dark Tour.

El cantante, que disfruta la polémica, ha sido el centro de atención en los últimos días tras publicar una carta de disculpa en el medio estadounidense Wall Street Journal por sus declaraciones antisemitas y comportamientos polémicos que provocaron cancelaciones de acuerdos comerciales y sus redes sociales.

Si bien se desconoce en dónde se aloja, en redes sociales ya han comenzado a circular imágenes en las que se le ve supuestamente ensayando en la Monumental Plaza de Toros, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

De hecho, el partido América-Necaxa tuvo que cambiar de horario por el concierto de Kanye West, por lo que los equipos anunciaron la nueva hora de visualización del evento de la Liga MX.

Video: Kanye West Revela Primer Adelanto de su Documental ‘In Whose Name?’

¿Cómo ver el concierto de Kanye West en vivo Hoy en la Plaza de Toros de CDMX?

Tal como te habíamos anunciado, el concierto de Ye en México será transmitido a través de ViX Premium, por lo que podrás disfrutar de la presentación en vivo que se celebrará tanto el viernes 30, como el sábado 31 de enero de 2026.

De modo que si no conseguiste boleto para el evento, puedes disfrutarlo desde el livestream de ViX Premium en este link el 30 de enero y en este enlace el 31 de enero.

Para poder disfrutar de ambos conciertos en tu celular, tablet, computadora o cualquier dispositivo electrónico, sólo es necesario que cuentes con una suscripción activa Premium.

¿A qué hora inicia transmisión en vivo del concierto de Kanye West en México por ViX Premium?

Para que no te pierdas ningún detalle, la transmisión en vivo del concierto de Ye dará inicio en punto de las 19:00 horas, tanto el viernes como el sábado. Mientras que el inicio del concierto está previsto para las 20:00 horas en ambas fechas. Así que mantente atento a tu conexión de internet.

Entre los artistas que han sonado como "teloneros" del rapero están Peso Pluma, Travis Scott y el grupo Fuerza Regida.

¿Qué canciones cantará Kanye West en su concierto en México? Posible Setlist

Los fans del rapero sin duda esperan que interprete éxitos como Devil in a New Dress, Saint Pablo, Runaway, Heartless y Good Morning, así como temas fundamentales en su discografía que han marcado un antes y un después en su carrera, tales como "Stronger" y "Through The Wire".

Se prevé que el setlist esté compuesto por las siguientes canciones:

Power

Can't Tell Me Nothing

Niggas in Paris

Praise God

Blood on the Leaves

Say You Will

Heartless

Love Lockdown

Bound 2

Jail

STARS

PAID

TALKING

BOMB

EVERYBODY

FRIED

CARNIVAL

On Sight

Black Skinhead

No Church In The Wild

Wolves

Jesus Walks

Father Stretch My Hands Pt. 1

Thought the Wire

Gold Digger

Otis

Touch the Sky

All Falls Down

Good Life

FourFiveSeconds

Run This Town

Famous

Monster

Flashing Lights

All of the Lights

Homecoming

Stronger

Runaway

Historias Recomendadas