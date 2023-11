¡Agotan Entradas para Concierto de Luis Miguel en Madrid! Anuncia Nueva Fecha

El cantante Luis Miguel dará un segundo concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 7 de julio de 2024, anunció este lunes la organización, después de que se agotaran en cinco días las 45 mil entradas para el concierto del 6 de julio.

La preventa de entradas para el concierto del 7 de julio comenzará el martes 14 de noviembre y terminará el jueves 17, o bien hasta agotar existencias, explicó la promotora.

"Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid", señaló el cantante en una nota.

Ambos conciertos serán los primeros que ofrecerá en España desde 2017.

El cantante comenzará su gira en Santo Domingo (República Dominicana) el 17 de enero próximo, tres días antes de la fecha prevista en un principio.

Luis Miguel volvió a los escenarios en agosto pasado en Argentina con una nueva gira, que continuará en 2024 por América y Europa.

El regreso del “Sol de México” a los grandes conciertos le vincula en la capital española a una iniciativa solidaria de la mano de la Fundación Real Madrid, una institución presente en casi un centenar de países y que cuenta con cerca de 100 mil beneficiarios en los cinco continentes y a la que irán a parar parte de los beneficios del concierto.

Antes de su llegada a España, Luis Miguel tiene previstos más de 50 conciertos en más de 15 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, en algunos de los cuales también se agotaron las entradas en cuestión de horas.

