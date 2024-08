Actitud de Arath de la Torre en La casa de los Famosos Genera Reacciones entre Compañeros de Hoy

Arath de la Torre protagonizó uno de los momentos más aplaudidos en lo que va de la actual temporada de La Casa de los Famosos México 2024 y, como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar.

La respuesta que Arath dio a Ricardo Peralta en la gala de eliminación de este 18 de agosto, donde Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada, tuvo eco en los compañeros del conductor en Hoy, quienes reconocieron la reacción de su colega.

Andrea Legarreta señaló que, para empezar, amigos que pertenecen a la comunidad LGBT+ no se sienten representados por Ricardo Peralta y sus dichos.

No dejes que nadie te humille porque tú solito te humillaste, maestro.

La presentadora reconoció que la respuesta de Arath de la Torre fue probablemente muy celebrada por el público mexicano.

Por otra parte, Tania Rincón señaló que el gran error de Ricardo Peralta fue "maquilar su plan" desde hace mucho tiempo, sin ser espontáneo.

Si hubiera sido algo genuino, que Arath en verdad le hubiera intentado faltar al respeto en ese sentido, lo dices en el segundo, no te esperas y se la cantas tres semanas después.

Andrea Legarreta concluyó que de esta situación, Ricardo Peralta deberá aprender a que no puede dudar de la inteligencia del público.

Ricardo Peralta protagonizó uno de los momentos más polémicos en lo que va de La Casa de los Famosos México 2024, en donde aseguró que Arath de la Torre le pidió que se cambiara de ropa porque "le incomodaba" verlo vestido así, hace algunas galas.

Ricardo le explicó a Arath de la Torre sobre su orientación sexual, identidad de género y expresión de género: "la expresión de género va ligada a la orientación sexual y mi orientación sexual es homosexual y también va ligada a la identidad de género, mi identidad de género es género fluido no binario ni mujer ni hombre y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manerismos y cómo nos vestimos".

Tras los reclamos de Ricardo Peralta, Arath de la Torre respondió afirmando que él no tenía ningún problema con su orientación sexual, y que él siempre había tratado de ser respetuoso hacia él y cualquier integrante de la comunidad LGBT+.

El conductor de Hoy le pidió a Ricardo "no jugar sucio" e intentar voltear a la gente en su contra, y cerró su respuesta con una frase contundente: "No eres Wendy Guevara".

Si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, no tiene nada que ver con la identidad de género, mi respeto para toda tu comunidad, para toda la comunidad LGBT y todos los demás. Te voy a decir una cosa con todo respeto: No eres Wendy, no eres Wendy Guevara. Wendy Guevara es otra cosa, búscate otra cosa porque esa ya se contó.