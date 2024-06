Daniela Parra Responde a Fuertes Declaraciones de Ginny Hoffman sobre Héctor Parra

Daniela Parra ha respondido en exclusiva a las últimas declaraciones de Ginny Hoffman sobre el caso de Héctor Parra. Además, la hija del actor aseguró que alguien intentó sembrar brujería en su negocio.

Ginny Hoffman declaró recientemente que ella no fue “cómplice por omisión”, como se le acusó en redes sociales, en el caso de abuso que sufrió su hija por parte de Héctor Parra. Al respecto, Daniela Parra dijo en exclusiva a Hoy:

A mí entender eres cómplice de un delito cuando sabes de un delito y no denuncias. Ella supuestamente supo y no denunció. Yo creo que por eso la gente dice que ella es cómplice, no porque si vio o no vio, porque no pudo haber visto nada.