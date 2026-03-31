Taylor Swift Rinde Homenaje a Elizabeth Taylor en un Nuevo Video Sorpresa

Taylor Swift volvió a sacudir a sus fans y a la industria musical con el lanzamiento inesperado del video de “Elizabeth Taylor”, una de las canciones más comentadas de su álbum The Life of a Showgirl. Sin previo aviso, la artista estrenó este video que rompe con su fórmula habitual y apuesta por el homenaje puro.

A diferencia de otros proyectos en los que Swift es la protagonista absoluta, esta vez decide desaparecer de pantalla para ceder todo el foco a Elizabeth Taylor, ícono del cine clásico y figura central del videoclip.

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Un videoclip sin Taylor Swift… pero lleno de su esencia

El video está construido completamente con imágenes de archivo de la actriz, incluyendo escenas de películas como Cleopatra, Gigante y La gata sobre el tejado de zinc, además de momentos de su vida pública y privada.

El resultado es un montaje que mezcla blanco y negro con color, y que funciona más como un retrato emocional que como un videoclip tradicional.

Lejos de contar una historia lineal, la pieza apuesta por capturar el aura de Elizabeth Taylor: su glamour, su intensidad mediática y su compleja vida amorosa, elementos que también dialogan con la narrativa artística de Swift.

Joyas, legado y Old Hollywood

Uno de los elementos más llamativos del video es el protagonismo de las icónicas joyas de Elizabeth Taylor, incluyendo su famoso anillo de diamante de más de 33 quilates y otras piezas históricas asociadas a su figura.

Estas imágenes conectan directamente con la letra de la canción, que aborda temas como la fama, el amor y el legado.

El tributo no es casual. Swift ha expresado su fascinación por Elizabeth Taylor como símbolo de una vida marcada por el escrutinio público, las relaciones intensas y el peso de ser una figura mediática a nivel mundial.

Además, el proyecto habría tomado impulso tras declaraciones de Christopher Wilding, hijo de la actriz, quien comparó a Swift con su madre, describiéndolas como “espíritus afines”.

El lanzamiento también forma parte de la expansión visual de The Life of a Showgirl, un álbum donde Swift explora la identidad pública, la fama y el espectáculo a través de figuras icónicas.

El videoclip genera opiniones divididas

Como suele ocurrir con cada cosa que hace Taylor Swift, el video ha generado tanto críticas como opiniones positivas, mientras algunos fans celebran el enfoque artístico y el homenaje, otros esperaban una producción más tradicional protagonizada por la cantante.

¿Dónde ver el video de Elizabeth Taylor?

Por ahora no está disponible en YouTube, solo en Apple Music y Spotify.

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