Reportan Desaparecido al Doctor Michael Mosley: Estaba de Vacaciones en Grecia

La mañana de este jueves, 6 de junio de 2024, se reportó la desaparición de la estrella de This Morning (Esta mañana), el doctor Michael Mosley, de 67 años, mientras vacacionaba en la isla griega de Symi.

De acuerdo con BBC y Mirror, el doctor Mosley había salido a caminar a las 13:30 hora local del miércoles, pero hasta este jueves por la mañana no había regresado.

Noticia relacionada: Doctor con Cáncer Terminal Logra Curarse Gracias a su Propio Tratamiento

Alistan búsqueda del doctor Michael Mosley

Los medios también señalaron que un grupo local de Facebook informó que equipos de búsqueda y rescate de Atenas, apoyado con drones, se dirigió a la isla Symi para su búsqueda.

Los representantes del doctor Mosley también confirmaron la desaparición y eventual búsqueda, señalando que están "muy preocupados por él".

El doctor, locutor y productor Michael Mosley conocido por programas como la serie de BBC Trust Me (Confía en mí), I'm a Doctor (Soy doctor) y sus apariciones en The One Show (El único espectáculo) de la BBC y This Morning, de ITV.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar