Doctor con Cáncer Terminal Logra Curarse Gracias a su Propio Tratamiento

La historia de un doctor australiano que fue diagnosticado con un tumor cerebral, y se recuperó por completo, ha causado sensación debido a que el tratamiento al que se sometió, lo desarrolló ¡él mismo!

El médico australiano Richard Scolyer fue diagnosticado con un tumor cerebral el año pasado, cuando se encontraba de viaje por Europa, impartiendo conferencias médicas, y sufrió una convulsión mientras estaba en Polonia.

A su regreso a Australia, se sometió a una resonancia magnética que reveló que tenía glioblastoma de etapa 4, un cáncer agresivo e incurable.

I had brain #MRI scan last Thursday looking for recurrent #glioblastoma (&/or treatment complications). I found out yesterday that there is still no sign of recurrence. I couldn't be happier!!!!!



Thank you to the fabulous team looking after me so well especially my wife Katie &… pic.twitter.com/WdqZKLDvge — Professor Richard Scolyer AO (@ProfRScolyerMIA) May 13, 2024

Al enterarse del diagnóstico, Scolyer se reunió con su colega Georgina Long para someterse a un tratamiento que ellos mismos desarrollaron.

Scoyler y Long desarrollaron un sistema de inmunoterapia, que en la última década aumentó drásticamente el resultado para los pacientes de melanoma avanzado.

Whilst things have been going astonishing well for me & I'm still blown away by no recurrence of my #glioblastoma on my #MRI scan last Monday 10 months post diagnosis, it ain't all plain sailing.



I’ve had a few issues that seem likely to be related to my combination… pic.twitter.com/DIxwVfGKBU — Professor Richard Scolyer AO (@ProfRScolyerMIA) March 25, 2024

Tomando la información descubierta durante la investigación de inmunoterapia, Long y su equipo llegaron a los mejores resultados para ayudar en la lucha de Scolyer, utilizando una combinación de medicamentos antes de la cirugía, un tratamiento único en el mundo de su tipo.

De esta manera Scolyer fue el primero en recibir una vacuna adaptada específicamente a las características de su tumor.

Aunque tuvo efectos secundarios como convulsiones epilépticas, problemas hepáticos y neumonía durante los primeros meses, su salud ha mejorado notablemente e incluso ha vuelto a su rutina diaria, incluida una carrera de aproximadamente 15 kilómetros al día.

Me siento mucho mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Ciertamente no significa que mi cáncer cerebral esté curado, pero es reconfortante saber que aún no ha vuelto, así que todavía tengo más tiempo para disfrutar de mi vida con mi esposa Katie y mis tres maravillosos hijos

