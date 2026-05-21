Dua Lipa Live From Mexico: ¿Dónde Ver Gratis y a Qué Hora la Película del Concierto en el GNP?

Es hoy, es hoy, La cantante Dua Lipa lanzará hoy Live From Mexico, una película-concierto grabada durante sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira Radical Optimism Tour.

El proyecto reúne imágenes de los tres conciertos que la artista ofreció en la capital mexicana y funciona como una especie de carta de amor a sus fans del país, quienes agotaron las entradas de sus shows.

¿Dónde ver gratis Dua Lipa: Live From Mexico?

La buena noticia es que no tendrás que pagar una suscripción ni ir al cine. La película está disponible de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Dua Lipa.

El estreno global ocurrió este jueves 21 de mayo, permitiendo que fans de distintas partes del mundo revivan la experiencia del Radical Optimism Tour desde casa.

¿A qué hora se estrenó en México?

Para México, Dua Lipa: Live From Mexico llegó a YouTube a las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

La producción tiene una duración cercana a las dos horas y muestra algunos de los momentos más comentados del paso de la artista por el país.

¿Qué se puede ver en la película?

Además de los grandes éxitos del tour, el material incluye momentos especiales vividos durante los conciertos en CDMX, entre ellos el dueto con Fher Olvera y la interpretación de “Oye Mi Amor”, uno de los guiños que Dua Lipa preparó exclusivamente para el público mexicano.

El lanzamiento también llega acompañado de un álbum en vivo que recopila canciones interpretadas durante esta etapa de la gira.

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