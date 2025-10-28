Dulce María Está Embarazada Otra Vez: Así lo Anunció

La cantante y actriz mexicana Dulce María, quien llegó a la cúspide de la fama en la telenovela Rebelde, y luego como parte del grupo RBD, ha hecho oficial que está esperando su segundo bebé.

Así lo reveló en una sesión fotográfica para la revista Marie Claire México y que publicó en sus redes justo cuando celebra ya más de tres décadas de carrera.

El segundo bebé de Dulce María: Una sorpresa

La también exintegrante de Jeans reveló que no estaba pensando embarazarse.

“Este embarazo me tomó por sorpresa… este bebé viene a completar mi familia", dijo Dulce María en entrevista con Marie Claire.

El momento del aviso fue muy emotivo: a través de redes sociales anunció que tenía una noticia especial, poco antes de publicar la portada de la revista donde luce su embarazo.

La cantante explicó que justo cuando se encontraba inmersa en la grabación de una canción muy especial, comenzó a sentir incomodidad, debilidad y “temblaban las piernas”. Al hacerse la prueba, el resultado fue positivo.

Reconoce que los primeros meses han sido “intensos, lentos y acelerados al mismo tiempo”: una mezcla de emoción, pausa obligada en algunos proyectos y una nueva prioridad clara: su familia.

Dulce María señaló que aunque este embarazo implica un nuevo ritmo para ella, menos giras, más descanso, ajustes en agenda, su carrera sigue vigente.

"Cuando me enteré, fue un freno total. Acababa de lanzar la canción ‘Jaula de oro’, había grabado un video y estaba produciendo otras canciones; de repente tuve que pausar todo. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia", dijo.

"También estoy aprendiendo a equilibrar mi vida profesional, porque aunque quiero seguir creando y produciendo, sé que ahora mi prioridad es la vida que estamos gestando".

Historias recomendadas:

¿Quién Es Alba Baptista? 6 Datos sobre la Esposa de Chris Evans

La Historia de Amor entre Inés Gómez Mont y Víctor Manuel "N": Así se Conocieron

Los Costos de la Fama: Abelito Dice que le Faltan Horas al Día para Descansar