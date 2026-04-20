Ed Sheeran Abre Otra Fecha en México: Cuándo Es, Precios de los Boletos y Detalles del Concierto
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Ed Sheeran confirmó una nueva fecha en México como parte de su Loop Tour Latam 2026. Esto debes saber sobre la venta y los precios de los boletos de su show en el Estadio Ciudad de los Deportes.
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El cantante británico Ed Sheeran confirmó una nueva fecha en México como parte de su Loop Tour Latam 2026.
El nuevo concierto se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.
Venta de boletos: sin preventas y ya disponible
A diferencia de otros conciertos, en esta ocasión no habrá preventas bancarias ni venta exclusiva para fans. La venta general arrancó el 20 de abril a las 17:00 horas y actualmente los boletos ya se encuentran disponibles a través de la boletera Funticket.
Entre los detalles importantes que deben considerar los fans:
Límite de compra: 6 boletos por persona
Formas de pago: tarjetas bancarias (excepto SPIN, Saldazo y Bancoppel)
No habrá opción de meses sin intereses
El pago deberá realizarse en una sola exhibición
Precios de los boletos para Ed Sheeran en CDMX
Los precios ya incluyen cargos por servicio y varían dependiendo de la zona dentro del recinto:
Palcos (Boxes): $7,901
Platea Lateral A: $6,069
General A: $5,267
Platea Lateral B: $4,866
Freedom: $4,351
Preferente Lateral: $4,065
General: $2,977
Platea Cabecera A: $2,290
Platea Cabecera B: $1,832
Preferente Cabecera General: $1,718
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