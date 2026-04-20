Ed Sheeran Abre Otra Fecha en México: Cuándo Es, Precios de los Boletos y Detalles del Concierto

El cantante británico Ed Sheeran confirmó una nueva fecha en México como parte de su Loop Tour Latam 2026.

El nuevo concierto se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Música de Ed Sheeran y U2 "Pone de Buenas" a Personas

Venta de boletos: sin preventas y ya disponible

A diferencia de otros conciertos, en esta ocasión no habrá preventas bancarias ni venta exclusiva para fans. La venta general arrancó el 20 de abril a las 17:00 horas y actualmente los boletos ya se encuentran disponibles a través de la boletera Funticket.

Entre los detalles importantes que deben considerar los fans:

Límite de compra: 6 boletos por persona

Formas de pago: tarjetas bancarias (excepto SPIN, Saldazo y Bancoppel)

No habrá opción de meses sin intereses

El pago deberá realizarse en una sola exhibición

Precios de los boletos para Ed Sheeran en CDMX

Los precios ya incluyen cargos por servicio y varían dependiendo de la zona dentro del recinto:

Palcos (Boxes): $7,901

Platea Lateral A: $6,069

General A: $5,267

Platea Lateral B: $4,866

Freedom: $4,351

Preferente Lateral: $4,065

General: $2,977

Platea Cabecera A: $2,290

Platea Cabecera B: $1,832

Preferente Cabecera General: $1,718

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