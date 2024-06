¡Otra Vez! Acusan a Eduardo Yáñez de Agredir a Reportera en Alfombra Roja

El actor Eduardo Yáñez se encuentra en medio de la polémica de nueva ocasión, pues durante la entrega de los Premios Grandeza Hispana, donde fue galardonado durante la noche del 24 de junio, protagonizó un altercado con una reportera.

En redes sociales, se viralizó un video en el que se observa al actor en la alfobra roja de la premiación, rodeado por varios reporteros. En el video, se escucha que es cuestionado sobre una misa cristiana a la que asistió.

En un principio, el actor parece molestarse por la pregunta, posteriormente es cuestionado sobre la premiación y responde. Segundos después, el actor tomó el celular de la reportera y le dice: "luego te lo doy, luego te lo doy".

El actor siguió su paso por la alfombra y se retiró, ante los gritos de la reportera, quien fue respaldada por sus colegas de profesión y camarógrafos.

A la salida del evento, Yáñez fue cuestionado por lo ocurrido durante la alfombra roja, y afirmó que en ningún momento agredió a la reportero y aseguró que el dispositivo le fue entregado de regreso a la reportera.

No sé, yo no vi. Yo iba hacia adentro mientras ella me seguía con el teléfono, se le devolvió ya que nos acomodaron, luego luego le dije a mi asistente.