El Emotivo Mensaje con el que Mimí, de Flans, Despidió a su Mamá, la Actriz Lucha Moreno

La cantante Mimí, integrante del icónico grupo Flans, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su madre, la actriz y cantante Lucha Moreno.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió un mensaje conmovedor en el que se despidió de su mamá.

“Qué difícil… Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa… se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor… guerrera, incansable, ruidosa, grandota y con el corazón más puro… buen viaje mamita hermosa te vamos a extrañar mucho… vuela feliz! Aquí hiciste un gran trabajo y todos estamos bien! Te amamos”, escribió.

Un adiós lleno de amor

Las palabras de Mimí reflejan la admiración y el cariño hacia su madre, a quien describió como una mujer fuerte, amorosa y entregada.

El mensaje rápidamente generó reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes le enviaron muestras de apoyo y condolencias en este momento de duelo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento de Lucha Moreno. Sin embargo, se sabe que la artista partió en un ambiente tranquilo y acompañada de sus seres queridos.

El legado de Lucha Moreno

Lucha Moreno formó parte de una generación de artistas que marcaron la música mexicana, especialmente dentro del género ranchero, donde destacó también por su dueto con su esposo, el cantante José Juan Hernández.

Su trayectoria dejó huella tanto en la música como en la actuación, legado que también continuó su hija, quien alcanzó la fama en los años 80 con Flans, una de las agrupaciones femeninas más exitosas del pop en español, y que aún sigue vigente.

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