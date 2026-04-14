Encuentran Artefacto Explosivo Cerca del Escenario donde se Presentará Shakira en Copacabana

Autoridades de Río de Janeiro confirmaron el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona donde la cantante colombiana Shakira se presentará próximamente en la icónica playa de Copacabana.

De acuerdo con reportes oficiales, el dispositivo fue localizado en el paseo marítimo, justo en el área donde se monta el escenario para el megaconcierto gratuito programado para el 2 de mayo.

Tras la alerta, un escuadrón antibombas acudió al lugar y logró retirar el artefacto “de forma segura”, sin que se registraran personas lesionadas.

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¿Qué era el objeto que encontraron cerca del escenario donde se presentará Shakira?

Según las primeras investigaciones, el objeto correspondía a una granada aturdidora, un tipo de explosivo no letal diseñado para generar un fuerte estruendo y un destello cegador que desorienta temporalmente.

Las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de seguridad y aseguraron la zona, mientras el material fue incautado para su análisis pericial. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles responsables ni sobre las circunstancias en las que el artefacto llegó al lugar.

El incidente ocurre en medio de los preparativos para el esperado show de Shakira, que se perfila como uno de los eventos más grandes de su carrera. Se estima que el concierto gratuito podría reunir a millones de asistentes, como parte del festival “Todo Mundo no Rio”, siguiendo la tradición de espectáculos masivos en Copacabana.

Aunque el explosivo no detonó y fue controlado a tiempo, el hallazgo ha elevado la preocupación en torno a la seguridad del evento, obligando a reforzar las medidas preventivas de cara a una de las citas musicales más importantes del año.

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