Encuentran Muerto en su Casa a T.K. Carter, Protagonista de The Thing y Space Jam, a los 69 Años

El actor estadounidense Thomas Kent “T.K.” Carter, reconocido por sus papeles en películas icónicas como The Thing (La Cosa) y en la cinta Space Jam, fue encontrado muerto en su casa en Duarte, California, a los 69 años, informó la policía local.

El cuerpo de Carter fue hallado el viernes 9 de enero por la tarde, luego de que autoridades respondieran a una llamada al servicio de emergencias por un hombre que no respondía en su residencia. Aunque las autoridades no han divulgado una causa oficial de muerte, no se sospecha de juego sucio o actividad criminal en el fallecimiento, de acuerdo con los primeros informes.

¿Quién era Thomas Kent?

Nacido el 18 de diciembre de 1956 en Nueva York y criado en el Valle de San Gabriel, California, Carter inició su carrera artística como comediante antes de consolidarse como actor en televisión y cine desde mediados de la década de 1970.

Su papel más recordado es el de Nauls, el chef patinador en la película de terror y ciencia ficción The Thing (1982), dirigida por John Carpenter, obra que con los años se ha convertido en un clásico de culto.

Además de The Thing, Carter participó en títulos como Runaway Train (1985), Ski Patrol (1990) y Domino (2005). En 1996, prestó su voz al personaje Nawt, miembro de los Monstars, en la película Space Jam, una mezcla de animación y acción real protagonizada por Michael Jordan.

En televisión, su versatilidad lo llevó a participar en programas populares de varias décadas, incluyendo roles recurrentes como Mike Fulton en Punky Brewster en los años ochenta, y apariciones en series como Good Times, The Steve Harvey Show o Dave.

La noticia de su muerte ha provocado una ola de solidaridad y recuerdos de colegas y fanáticos en redes sociales, quienes destacaron no solo su trabajo cinematográfico, sino también su calidez y presencia única en cada personaje que interpretó.

El publicista de Carter, Tony Freeman, describió al actor como un “profesional consumado” que aportó verdad y humanidad a cada una de sus actuaciones, dejando un legado duradero que seguirá inspirando a futuras generaciones de artistas y espectadores.

Hasta el momento, no se ha revelado públicamente la causa de su muerte, y se espera que familiares o representantes emitan información adicional una vez que esté disponible.

