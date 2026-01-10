¿Yeison Jiménez Predijo su Propia Muerte? Entrevista Genera Conmoción tras su Fallecimiento

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia, ha generado no solo tristeza entre sus seguidores, sino también una fuerte reacción en redes sociales por una entrevista que el artista ofreció recientemente, en la que sus palabras parecen anticipar lo que sucedió hoy sábado 10 de enero de 2026.

El intérprete de éxitos como "Aventurero" y "Tenías Razón" —con una trayectoria marcada por el cariño del público colombiano— falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta entre Paipa y Duitama, cuando regresaba de cumplir con una agenda de presentaciones.

En la aeronave, viajaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros.

La entrevista de Yeison Jiménez en la que habló de su muerte

En el podcast 'Los Hombres sí lloran', conducido por el actor colombiano Juan Pablo Raba, durante una conversación franca sobre la vida y las incertidumbres del futuro, Jiménez compartió reflexiones que se hicieron virales después de su trágica muerte.

"Cuando pasa lo de diciembre, llegamos a mayo y yo me empiezo a soñar, es un tema muy delicado, que teníamos un accidente, lo veo tres veces el hijuep... accidente, Juan Pablo. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe (...) Yo tengo un avión y [en el sueño] yo despierto desesperado porque el capitán me dice que vamos a tener un accidente", señaló Jiménez durante la entrevista en el podcast.

Tras su muerte, ese fragmento de la entrevista ha sido compartido por miles de usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y Twitter, con comentarios que señalan que el artista habría tenido una visión anticipada de su fallecimiento.

En una etapa reciente de su carrera, Jiménez también había hablado abiertamente sobre experiencias personales difíciles, incluyendo momentos en que enfrentó ansiedad, presión de la fama o incluso reflexiones sobre la muerte y la fe.

Sus fans en Colombia han expresado en redes su tristeza y conmoción.

"Yeison Jiménez era uno de los artistas más talentosos; su historia de vida era una inspiración. Era de los exponentes de la música popular con mayor crecimiento, noble, divertido y sencillo. No lo puedo creer", escribió una usuaria en X.

