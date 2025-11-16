Estrella del K-Pop Detiene a Ladrón Que Se Metió a Robar a Su Casa
Con ayuda de su madre, Nana, una de las figuras más importantes de la música surcoreana, redujo al intruso, quien fue arrestado por la Policía de Seúl
Nana no tuvo más remedió que enfrentarse a un intruso que se metió a su casa con la intención de robar, en un forcejeo que terminó con el arresto del presunto ladrón.
Sin embargo, en esa intervención, la famosa estrella del K-pop y su madre quedaron heridas y requirieron de atención hospitalaria, informó la Policía de Seúl el domingo.
De acuerdo con el parte de hechos, un hombre irrumpió en la casa de la actriz y cantante el sábado. Para ello, el sujeto habría forzado la entrada de la casa de Nana en un suburbio de la capital surcoreana.
Resultan heridas
Fue entonces que la estrella musical se enfrentó al intruso y con ayuda de su madre lo sometieron; sin embargo, Nana y su mamá, que sufrió heridas graves y quedó inconsciente, fueron hospitalizadas.
Un detective consultado por la agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, señaló:
Ella y su madre redujeron al intruso, un hombre de una treintena de años, en una lucha física que resultó en su arresto
El detenido quedó en custodia de la policía local bajo los cargos de robo agravado. Al agencia noticiosa detalló:
Nana también sufrió heridas físicas al intentar huir de la situación peligrosa
Nana, cuyo nombre real es Jin-ah, es una cantante que ha incursionado en la actuación y se hizo famosa como integrante del trío Orange Caramel, parte del grupo de chicas After School.
Con información de AFP
