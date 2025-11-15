Fátima Bosch Viene de una Dinastía de Reinas: La Corona Pasa de Generación en Generación

Las Fernández son ampliamente conocidas en Santiago de Teapa, municipio del que es originaria Fátima Bosch Fernández, la representante de nuestro país en Miss Universo 2025. La reina de belleza viene de una dinastía de reinas: la familia materna de la tabasqueña tiene carrera en los certámenes de belleza; de hecho, desde los años 80, su tías han pasado la corona de generación en generación.

Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo México en septiembre pasado, cuando viajó a Zapopan para representar a su natal Tabasco. Pero para llegar a esta posición tuvo que probar suerte en otros concursos de belleza. Uno en el que sus tías también se coronaron.

Fátima Bosch, heredera de una familia de reinas de belleza

Todo comenzó hace siete años, cuando Fátima Bosch se presentó en el concurso Flor de Oro, que se celebró en Villahermosa, Tabasco, en abril de 2018. La tabasqueña representó al municipio de Teapa, como lo hicieron antes sus tías, y ganó.

La primera en coronarse como Flor de Oro fue Mónica Fernández Balboa en 1984. Veinte años después lo hizo Claudia Soledad Fernández Balboa. Y aunque Adriana Fernández Balboa no ganó el título de Flor Tabasco, sí se presentó como Embajadora de Teapa, en 1988.

¿Quiénes integran la dinastía de reinas que pasó su corona a Fátima Bosch Fernández?

Mónica Fernández Balboa

Teapa, conocida como La Sultana de la Sierra, vio nacer a Mónica Fernández Balboa hace 59 años. La tabasqueña estudió en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara y Ciencias Políticas en la UNAM. También cuenta con diplomados en Administración Pública y Alta Dirección en la BUAP. También tiene títulos de la Universidad Sorbonne de París y de la Universidad George Washington.

Forma parte del partido Morena desde 2012, año en qué renunció al PRD. En octubre de 2024, fue nombrada directora el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha sido diputada y senadora.

Adriana Fernández Balboa

Nacida el 29 de enero en Teapa, una joven Adriana Fernández Balboa se presentó en el certamen de belleza, cuatro años después de que lo hiciera su hermana Mónica. Aunque no consiguió ser nombrada Flor de Tabasco, su participación es destacada entre los círculos sociales del estado.

Claudia Soledad Fernández Balboa

Este 2025 se cumplieron 21 años de que Claudia Fernández fuera nombrada Flor de Tabasco. Fernández ha formado parte de las filas de Coca-Cola FEMSA Tabasco. Cómo Fátima, esta reina de belleza también busca darle un espacio a las voces femeninas.

A pesar de que las tías de Fátima Bosch pasaron por los certámenes de belleza, Vanessa Fernández Balboa, su madre, decidió nunca participar.

Fátima Bosch representará a México en Miss Universo 2025 el próximo 21 de noviembre de 2025, cuando se sume a las concursantes que se enfrentarán en las pasarelas de traje de baño, traje de noche y en la ronda de preguntas que se realizará en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, de Tailandia.

