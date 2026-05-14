Firma de Autógrafos de Alejandro González Iñárritu en CDMX: ¿Cuándo y Dónde Será?

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu convivirá con fans en la CDMX como parte de los festejos por el 25 aniversario de Amores perros. El director ofrecerá una firma de autógrafos para celebrar el lanzamiento del libro conmemorativo de la cinta, considerada una de las películas más influyentes del cine mexicano contemporáneo.

¿Dónde y cuándo será la firma de autógrafos de Iñárritu?

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en la Librería Mauricio Achar, ubicada en la zona de Quevedo, al sur de la capital. La convivencia comenzará a las 12:00 horas y tendrá acceso libre para los asistentes.

La firma de autógrafos forma parte del lanzamiento oficial del libro especial por los 25 años de Amores perros, editado por Fernando Llanos y Trilce Ediciones. El volumen incluye imágenes inéditas, materiales detrás de cámaras y páginas del guion con anotaciones de producción de la película protagonizada por Gael García Bernal.

Según reportes recientes, el libro ya puede conseguirse en librerías Gandhi y será uno de los artículos principales del encuentro con el director de películas como Birdman y The Revenant.

Estrenada en el año 2000, Amores perros marcó el debut cinematográfico de Alejandro González Iñárritu y se convirtió en un fenómeno internacional al obtener una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera.

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