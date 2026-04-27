La Cantante Gabrielle Carrington Es Investigada por Atropellar y Matar a Una Influencer en Soho

La cantante e influencer Gabrielle Carrington, conocida por haber sido finalista del programa 'X Factor, se encuentra bajo investigación por la muerte de la creadora de contenido Klaudia Zakrzewska, conocida en redes como KlaudiaGlam.

¿Qué pasó entre Gabrielle Carrington y Klaudia Zakrzewska?

El incidente ocurrió la madrugada del 19 de abril de 2026, a las afueras de un club nocturno en Argyll Street, en Soho, Londres. De acuerdo con reportes policiales, una discusión entre ambas mujeres escaló en la vía pública, momento en el que Carrington presuntamente subió a su vehículo y arrolló a Zakrzewska y a otras personas.

Además de la influencer, al menos dos personas más resultaron heridas: un hombre de entre 50 y 58 años con lesiones graves y una mujer con heridas leves.

La muerte de Klaudia Zakrzewska

Zakrzewska, de 32 años, fue trasladada de urgencia a un hospital tras el impacto y permaneció en estado crítico durante varios días. Sin embargo, murió seis días después debido a la gravedad de sus lesiones.

La influencer contaba con una comunidad significativa en redes sociales, donde compartía contenido de estilo de vida y belleza.

De intento de asesinato a homicidio

Inicialmente, Carrington fue acusada de intento de asesinato, conducción peligrosa y manejar bajo los efectos del alcohol.

Tras confirmarse la muerte de Zakrzewska, los cargos fueron elevados a homicidio, mientras las autoridades continúan con la investigación del caso.

La cantante permanece detenida y comparecerá ante el tribunal de Old Bailey en mayo, en un proceso que ha generado gran atención mediática y debate en redes sociales.

Las autoridades han pedido evitar la difusión de videos del incidente y especulaciones, ya que podrían afectar el proceso judicial en curso.

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