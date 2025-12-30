¿Por Qué el Actor George Clooney Adquirió la Nacionalidad Francesa?

George Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, han recibido la nacionalidad francesa. Así lo revelan documentos oficiales publicados por Francia.

Desde hace varios años los Clooney residen en una mansión campirana en Brignoles , al sur de Francia .

residen en una mansión campirana en , al sur de . El actor había expresado previamente su preocupación por criar a sus hijos en Hollywood.

Los Clooney adquieren la nacionalidad francesa

Un boletín oficial del gobierno francés, que enumera las naturalizaciones recientes en el país, dio cuenta de que los Clooney han recibido la nacionalidad francesa. La noticia llega a un par de meses de que el actor dijera que le preocupaba la idea de criar a sus hijos en Hollywood.

Aunque es un símbolo del Hollywood del siglo XXI, George Clooney ha sido crítico con el ambiente que rodea a la industria cinematográfica. Desde 2021, el actor vive junto a su familia en una mansión al sur de Francia.

La mansión principal data del siglo XVIII y tiene un área de 900 metros cuadrados. Además, cuenta con piscina, cancha de tenis y un viñedo, en un terreno que se extiende a lo largo de 172 hectáreas. Ahí reside el actor junto a su esposa, la abogada británica libanesa Amal Clooney, y sus dos hijos.

En febrero del 2025, el actor declaró al New York Times que vivir en aquella “granja” representaba para él volver a la vida que tuvo siendo joven en Kentucky.

Al crecer en Kentucky, lo único que quería era escapar de una granja, escapar de esa vida. Ahora me encuentro de nuevo en esa vida. Conduzco un tractor y todo eso. Es la mejor oportunidad para una vida normal.

George Clooney quería criar a sus hijos lejos de Hollywood

Por supuesto, las condiciones del actor han cambiado radicalmente desde que dejó el campo. Según ha relatado George Clooney, cuando era joven, tras haber abandonado la universidad, se dedicó a cortar tabaco. También probó suerte vendiendo seguros.

Actualmente, Forbes calculó los ingresos del actor en 2024 en 37 millones de dólares, unos 666 millones de pesos mexicanos. Su fortuna total podría ascender a los 520 millones de dólares, según la misma publicación.

Pero a medida que ha visto ascender sus ingresos y su prestigio, George Clooney también ha comenzado a alejarse de Hollywood. Apenas hacía unos meses, el actor había declarado que prefería la vida que llevaba en Francia, especialmente por sus hijos:

Cenan con los adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood.

Según George Clooney, sus hijos aspiran a una vida más tranquila en Francia:

Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis.

